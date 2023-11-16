Yunanistan'da Gazeteciler İsrail Propagandasına Karşı İmza Kampanyası Başlattı

Yunanistan'da bir grup gazeteci, ülkedeki medya kuruluşlarının İsrail devleti ve müttefiklerinin yaydığı yanıltıcı haberleri yayımlayıp tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini belirterek imza kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren gazeteciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını ve zulmünü meşrulaştırmaya çalışan iğrenç propagandaya karşı olduklarını vurguladı.

Yunanistan'da bir grup gazeteci, ülkedeki medya kuruluşlarının "İsrail devleti ve müttefiklerinin yaydığı yanıltıcı haberleri" yayımlayıp tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini belirterek imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilişkin Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) radyo kanalı "902.gr"nin sitesinde yer alan açıklamada, "İsrail ve müttefikleri ABD-NATO-AB'nin, Filistinlilere yönelik katliamı ve İsrail ordusunun zulmünü 'Terörle Mücadele' başlıklı bir senaryo yaratarak meşrulaştırmaya çalışan iğrenç propagandası ve uydurma haberlerinden öfke duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT dahil birçok medya kuruluşunun bilgi doğrulaması yapmaksızın "yalan" haberlere yer verdiği belirtilen açıklamada, bu haberlerin çoğunun kısa sürede doğru olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "gazetecilerin görevinin İsrail ve müttefiklerinin yalanlarını okuyucularına servis etmek olmadığı, doğru tarafta yer almaları gerektiği" vurgulandı.

Yunanistan genelinde imza kampanyasına şu ana kadar 233 gazeteci destek verdi.

Kampanyaya destek veren foto muhabiri Aris İkonomu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin propaganda makineleri, çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar yaşanan olayları haklı göstermek için yalan haberler yayıyor." dedi.

İkonomu, 7 Ekim'den bu yana "İsrail'i aklama çalışmaları" görevini yürüten medya kuruluşlarının yaptığı haberlerin, görgü tanıkları tarafından yalanlanmasına rağmen, hala geniş bir kitle üzerinde etkili olduğunu belirtti

ERT'nin de haberlerinde İsrail propagandasına yer verdiğini söyleyen İkonomu, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar Filistinlilere yönelik 75 yıllık işgali ve zulmü haklı göstermek için. Herkes, Hamas'ın sebepsiz yere saldırdığını yansıtma çabasında. Batı Şeria'da Filistinlilere sürekli uygulanan baskıyı unutuyorlar."