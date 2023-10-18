Yunanistan'da Filistin Misyon Temsilcisi İsrail'i İnsanlık Suçuyla Suçladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom, İsrail'in son 11 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi öldüren eylemin insanlık suçudur dedi. Dorkhom, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırısı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom, " İsrail'in son 11 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi öldüren eylemi insanlık suçudur." dedi.

Dorkhom, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırısı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Dorkhom, İsrail'in son 11 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi öldüren eyleminin insanlık suçu olduğuna işaret ederek, sorumluların, Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkarılmaları için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

İsrail'in saldırıyla ilgili gerçekleri çarpıttığını ve yalan haberler yaydığını da ileri süren Dorkhom, Yunan kamuoyuna ve medyasına bu kampanyaya aldanmama çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın İsrail ordusunun suçlarına meşruiyet vermemeye dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Büyükelçi Dorkhom, Yunan hükümetinin bu konuda dengeli bir politika izlemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.