Yunanistan'da Filistin'e Destek Eylemi
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Yunanistan'daki Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME) başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenledi. Eylemciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını talep etti ve Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü. Ayrıca Yunanistan'ın BM Genel Kurulu'ndaki çekimser oyu da protesto edildi.
Yunanistan'daki Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME) başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi yapıldı.
Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı PAME'nin çağrısıyla toplanan eylemciler İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını istedi.
Eleftheria Parkı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
Eylemde "Filistin'e özgürlük", "İşgale hayır" gibi sloganlar atıldı.
Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes için yapılan oylamada çekimser kalması da eylemciler tarafından protesto edildi.