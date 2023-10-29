Haberler ›› Politika ›› Yunanistan'da Filistin'e Destek Eylemi

Yunanistan'da Filistin'e Destek Eylemi

Yunanistan'daki Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME) başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenledi. Eylemciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını talep etti ve Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü. Ayrıca Yunanistan'ın BM Genel Kurulu'ndaki çekimser oyu da protesto edildi.