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Yunanistan'da Denizcilik Sendikası PENEN Filistin'e Destek İçin Pankart Astı

Yunanistan'da denizcilik sendikası PENEN, Pire'de bir binanın 3. katında bulunan ofisinin balkonuna 'Filistin halkına destek' pankartı astı. PENEN, bugün başkent Atina'da düzenlenecek Filistin'e destek eylemine katılım çağrısı da yaptı.