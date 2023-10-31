Yunanistan'da Belediyeler ve Polis İşbirliğiyle Sivil Savunma Eğitimleri Başlıyor

Yunanistan'da belediyeler ve polis teşkilatı işbirliğiyle sivil savunma eğitimlerinin başlatılacağı duyuruldu. Başkent Atina'nın kuzeyindeki Dionisos Belediyesi, sivil savunma amaçlı derslerin 27 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Ülke genelindeki tüm belediyelerde benzer eğitimler düzenlenecek ve savaş halinde sivillere eşlik edecek vatandaş ve yetkililere sivil savunma eğitimi verilecek.

Yunanistan'da belediyeler ve polis teşkilatı işbirliği ile sivil savunma eğitimlerinin başlatılacağı bildirildi.

Başkent Atina'nın kuzeyindeki Dionisos Belediyesi, yaptığı açıklamada, sivil savunma amaçlı derslerin 27 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, tüm belediyelerin Nisan 2022'de İçişleri Bakanlığından yazılı bir talimat aldığı, 2021'deki Milli Güvenlik Hükümet Konseyi toplantısında alınan karara bağlı olarak hazırlanan talimatta tüm belediyelerden sivil savunma eğitimleri düzenlenmesi istendiği aktarıldı.

Polis Teşkilatından 3 Ekim'de belediyeye gönderilen elektronik posta ile sivil halkın iki günlük eğitimi için 27 ve 28 Kasım'da eğitim alanı sağlanmasının istendiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler çerçevesinde sivil savunma eğitimlerinin planlandığı kaydedildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde ise ülke genelindeki tüm belediyelerde benzer eğitimler düzenleneceği, savaş halinde sivillere eşlik edecek vatandaş ve yetkililere sivil savunma eğitimi verilmesinin temel amaç olduğu vurgulandı.