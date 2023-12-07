Üye Girişi
Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların...

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title