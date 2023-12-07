Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, 'Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir" dedi. - ATİNA