Üye Girişi
Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi...

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Diplomasi Dış Politika Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title