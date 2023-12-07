Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi...
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" dedi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" dedi. - ATİNA