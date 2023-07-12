Yunanistan, bölgesel gelişmelerin merkezinde yer alıyor

Yunanistan'ın Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel gelişmelerin merkezinde yer aldığı belirtildi. Yunanistan'ın planları arasında uluslararası ilişkileri güçlendirmek, ekonomi politikasını şekillendirmek ve Makedonya ve Trakya'nın ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak yer alıyor.

Yunanistan'da, Makedonya ve Trakya'dan Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Kostandinidis, ülkesinin Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel gelişmelerin merkezinde yer aldığını belirtti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ABD'nin Selanik Başkonsolosu Elizabeth K. Lee ile Almanya'nın Selanik Başkonsolosu Sibylla Bendig, Kostandinidis'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kostandinidis, burada yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel gelişmelerin merkezinde yer almasının sebebinin sadece Kuzey Yunanistan'ın jeopolitik konumu olmadığını söyledi.

Uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve uygulanan ekonomi politikasını şekillendirmek için diplomasinin araç olarak kullanılmasına yönelik Yunanistan'ın planlarını anlatan Kostandinidis, "Makedonya ve Trakya sakinlerinin yüksek bir yaşam standardına ulaşmaları için yenilikçi, teknolojik uygulamaları kullanıp, turizm ve ticarete ağırlık vererek ekonomik gelişmelerde önemli bir rol oynamak istiyoruz ve oynayabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD Başkonsolosu Lee de Yunanistan'ı "ABD'nin Akdeniz'deki en önemli ortaklarından biri" olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik boyutuna değindi.

Lee, Kuzey Yunanistan'a Amerikan yatırımlarını çekmenin yollarının aranması gerektiğini dile getirdi.

Bending ise Almanya ile Yunanistan ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi yönünde karşılıklı isteğe işaret ederek, Kuzey Yunanistan'da önemli yatırım fırsatları olduğunu söyledi.