Yunanistan Başbakanı Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin Kaygılarını Dile Getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası çatışmaların tırmanması ve sivillerin kaybedilmesi nedeniyle kaygılı olduklarını belirtti. Miçotakis, Gazze Şeridi'nde yaşanan kayıplara da dikkat çekti ve İsrail'in meşru savunma hakkına saygı gösterilerek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, "Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği korkunç saldırı sonrası çatışmaların tırmanması ve ilk kurbanların her iki tarafta da sivillerin olmasından dolayı ne kadar kaygılı olduğumuzu söylememe gerek yok." dedi.

Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı kaygısını dile getiren Miçotakis, Gazze Şeridi'nde de kayıplar yaşandığına işaret etti.

Miçotakis, uluslararası görüşmelerinde İsrail'in meşru savunma hakkına sahip olduğunu ancak bu savunmanın uluslararası hukuk ve Gazze Şeridi'ndeki sivil hayatın korunmasına mutlak saygı gösterilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

İki gün sonra Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyleyen Miçotakis, "Mısır'dan Gazze'ye insani yardımın yeniden sağlanması son derece önemli. Avrupa ülkeleri de bu yönde çalışıyor ve bu politikayı destekliyor." dedi.