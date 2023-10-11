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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'da Buluştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Atina'da bir araya geldi. Bartholomeos, Miçotakis'i Patrikhaneye ilişkin konular hakkında bilgilendirdi ve Miçotakis de Bartholomeos'a Yunanistan'da yaşanan doğal afetlerin ardından gösterdiği destek için teşekkür etti. Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler de ele alındı.