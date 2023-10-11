Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'da Buluştu
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Atina'da bir araya geldi. Bartholomeos, Miçotakis'i Patrikhaneye ilişkin konular hakkında bilgilendirdi ve Miçotakis de Bartholomeos'a Yunanistan'da yaşanan doğal afetlerin ardından gösterdiği destek için teşekkür etti. Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler de ele alındı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'da bir araya geldi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Miçotakis'i, Patrikhaneye ilişkin konular hakkında bilgilendirdi.
Miçotakis de Bartholomeos'a, Yunanistan'da bu yaz yaşanan doğal afetlerin ardından gösterdiği destek için teşekkür etti.
Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler de ele alındı.
"Kutsal topraklardaki Hristiyan varlıkları" hakkındaki endişesini dile getiren Miçotakis, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nin İsrail Silahlı Kuvvetlerinin darbelerinden korunması için Yunanistan hükümetinin İsrail tarafıyla iletişimde olduğunu belirtti.
Sosyal medyada, 7 Ekim'de İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında dünyanın en eski üçüncü kilisesi Aziz Porphyrius'un bombalandığı iddia edilmişti.
Anadolu Ajansı Teyit Hattı söz konusu iddianın gerçek olmadığını açık kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak ortaya koymuştu.