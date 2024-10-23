Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ankara'daki Terör Saldırısına Kınama
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak taziyelerini iletti.
Yunanistan, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Bugün Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz kurbanların aileleriyle" dedi. - ATİNA