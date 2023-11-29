Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İngiltere Başbakanı Sunak'ın görüşmeyi iptal etmesine tepki gösterdi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın görüşmeyi iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis, bu durumun Yunan-İngiliz ilişkilerini uzun vadede etkilemeyeceğine inandığını belirtti. Ayrıca, Parthenon heykellerinin yeniden birleştirilmesi talebinin dünya kamuoyunda daha fazla yankı bulduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Londra'daki görüşmeyi son anda iptal etmesine yönelik, "Bunun Yunan-İngiliz ilişkilerini uzun vadede etkilemeyeceğine inanıyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından kabul edildi. Başbakan Miçotakis hükümetin çalışmalarını aktardığı görüşmede, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisiyle Salı günü gerçekleştireceği görüşmeyi son anda iptal etmesine değindi. Miçotakis görüşmenin iptal edilmesini "talihsiz bir olay" şeklinde nitelendirerek, "İngiliz meslektaşımla planladığım toplantının iptal edildiği talihsiz olay hakkında sadece iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, bunun Yunan-İngiliz ilişkilerini uzun vadede etkilemeyeceğine inanıyorum. İkincisi, toplantının iptal edilmesinin bir de olumlu tarafı vardı. Yunanistan'ın Parthenon heykellerinin yeniden birleştirilmesi yönündeki haklı talebi sadece İngiltere'de değil, dünya kamuoyunda da daha fazla yankı buldu" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin haklı talebi karşılık bulacaktır"

Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ise, "Londra'da olanları hepimiz izledik. Parthenon, demokrasi ve felsefeyi simgelemesi nedeniyle dünya kültür mirası açısından önemlidir. Modern Yunan devletinin kuruluşundan bu yana heykellerin yeniden birleştirilmesi için yapılan talep, uluslararası toplum ve İngiliz kamuoyunun anlayışını kazanarak önemli bir kazanıma işaret etti. Ülkemizin haklı talebi karşılık bulacaktır" diye konuştu.

Sunak, Miçotakis ile görüşmesini iptal etmişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisiyle planlanan görüşmesini son anda iptal ettiğini duyurmuştu. Duruma tepki gösteren Miçotakis, "Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inananlar, yüzleşmekten asla korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis'in heykel açıklaması Sunak'ı rahatsız etmişti

Miçotakis pazar günü Londra'da İngiliz medyasına verdiği röportajda, Atina Akropolü'nün bir parçası olan ve günümüzde bazı parçaları British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin Atina'ya iade edilmesine ilişkin görüşmelerin yeterince hızlı ilerlemediğini ifade etmişti. Miçotakis, eserlerin bir kısmının Londra'da, geri kalanının ise Atina'da olmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmek" gibi olacağını, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini söylemişti. İngiltere medyası ise Miçotakis'in söz konusu açıklamalarının Sunak'ı rahatsız ettiğini aktarmıştı. Pazartesi günü muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile bir araya gelen Miçotakis, Sunak ile görüşmeden salı günü ülkesine dönmüştü.

"Miçotakis sözünü tutmadı"

İngiliz hükümetinden bir sözcü, hafta sonu İngiliz medyasına röportaj veren Miçotakis'in Parthenon heykellerinin British Museum'dan Atina'ya iadesi konusunu kamuya açık bir şekilde gündeme getirmeyeceğine dair verdiği güvencelere uymadığını söyledi. Yunan hükümet yetkilileri ise Miçotakis'in röportaj sırasında yalnızca Atina'nın uzun süredir devam eden tutumunu yinelediğini belirtti. Yunan yetkililer görüşmenin iptalinin "saygısızlık" olduğunu ve iki liderin önemli küresel konuları tartışmasını engellediğini aktardı.

'Elgin Mermerleri' olarak da biliniyor

Yunanistan hükümeti, İngiliz diplomat Lord Elgin'in 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda büyükelçi olduğu dönemde Parthenon Tapınağı'ndan çıkardığı, 1816 yılında ise İngiliz hükümeti tarafından satın alınarak British Museum'a yerleştirilen ve Elgin Mermerleri olarak da bilinen 2 bin 500 yıllık Parthenon heykellerinin parçalarının ülkeye iade edilmesini istiyor. - ATİNA