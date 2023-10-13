Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Güney Kore Başbakanı ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alındı. İki ülke arasında işbirliğini öngören bir mutabakat imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'daki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliğini öngören bir mutabakat imzalandı.

Güney Kore Başbakanı Han, mevkidaşı Miçotakis'i seçim başarısı ve ekonomide kaydettiği büyüme için tebrik etti.

Yunanistan'ın 1950'de Güney Kore'ye yardıma koştuğunu hatırlatan Han, 186 Yunan askerinin Kore Savaşı'nda hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Miçotakis, Yunan armatörlerin Kore tersanelerinin en büyük müşterileri arasında yer aldığını belirterek, iki ülke arasında ticaret ve teknoloji alanında da işbirliği yapılabileceğini kaydetti.