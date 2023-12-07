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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda...

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler, bu doğrultuda olmalı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler, bu doğrultuda olmalı" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yunanistan Kıbrıs Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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