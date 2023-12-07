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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda...

7 Aralık 2023 14:53 Son Güncelleme: 14:55 Abone Ol

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler, bu doğrultuda olmalı" dedi.