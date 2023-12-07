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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir...

7 Aralık 2023 14:49 Son Güncelleme: 14:51 Abone Ol

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli" dedi.