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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir...

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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