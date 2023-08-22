Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 9 Balkan ülkesi liderini Atina'da ağırladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetiyle 9 Balkan ülkesi lideri, Yunanistan'ın Başkenti Atina'da bir araya geldi. Batı Balkanlar Zirvesi'nin 20'inci yıl dönümü vesilesiyle liderler, AB üyeliği perspektifi ve AB'nin geleceği konularını ele aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetiyle 9 Balkan ülkesi lideri, Yunanistan'ın Başkenti Atina'da bir araya geldi.

Batı Balkanlar Zirvesi'nin 20'inci yıl dönümü vesilesiyle 9 Balkan ülkesinin lideri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Miçotakis'in daveti üzerine akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Balkan ülkelerinin AB üyeliği perspektifi ve AB'nin geleceğinin ele alındığı yemeğe katılan Balkan ülkesi liderleri arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Romanya Başbakanı Ion Marcel Ciolacu, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Bulgaristan Başbakanı Nikolai Denkov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic yer aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan ve 22 Mayıs'ta tutuklanan, seçimleri önde tamamlayan Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin tutukluluğunun devamından Atina'nın duyduğu rahatsızlık nedeniyle yemeğe davet edilmedi.

Atina Zirvesi Bildirgesi

Yemeğin ardından Vucic, Sandu, Zelenskiy, Milatovic, Miçotakis, Ciolacu, Kurti, Kristo, Kovaçevski, Denkov, Plenkovic'in imzasıyla yayımlanan Atina Zirvesi Bildirgesi'nde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa için ortak prensipler, birlik ve AB içerisinde ortak gelecek farkındalığı açısından Avrupa için önemli bir an oldu." ifadesi yer aldı.

Bildirgede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne duyulan saygı dile getirilerek, savaş suçları ve sivillere saldırı, altyapının yok edilmesi gibi vahşet suçlarının cezasız kalamayacağı belirtildi.

Batı Balkanların AB'ye ait olduğunun 20 yıl önceki Selanik Zirvesi'nde onaylandığı hatırlatılan bildirgede, Ukrayna'daki savaşın daha kapsayıcı bir AB ihtiyacını ortaya çıkardığı kaydedildi.

Bildirgede, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova ile zenginleşmiş bir AB vizyonun hedeflenmesinin önemi vurgulanarak, "Selanik Zirvesi'nden 20 yıl sonra, yeni jeopolitik gerçekliğin ışığında, rehber, ilham kaynağı ve içerik olarak hizmet edecek cesur ve iddialı bir hedef benimsenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Miçotakis, Batı Balkan ülkeleri liderlerinin Atina ziyareti kapsamında, Kristo, Ciolacu, Plenkovic ve Zelenskiy ile ikili görüşmelerde bulundu.