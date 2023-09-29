Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB'nin iklim krizi ve doğal afetlerle mücadelede daha aktif olmasını talep etti. Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve AB politikaları hakkında konuştu. Ayrıca, düzensiz göç sorunu ve AB'nin dış sınırlarının korunması gibi konular da ele alındı.

Yunanistan Başbakanı AB'den iklim krizi ve doğal afetlerle mücadelede daha aktif rol istedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim krizi ve doğal afetlerle mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) daha aktif rol üstlenmesini istedi.

Miçotakis, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi kapsamında gittiği Malta'nın başkenti Valetta'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve AB politikaları ele alındı.

İki lider savunma alanında kurdukları işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Miçotakis, Macron'a Fransa'nın bu yaz Yunanistan'da yaşanan orman yangınlarını söndürmede gösterdiği destek için teşekkür etti.

Miçotakis, AB'nin doğal felaketlerle mücadele ve iklim krizine uyum sürecinde daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede düzensiz göç sorununa ağırlık verilerek düzensiz göçmenlerin geldikleri üçüncü ülkelerle işbirliği yapılması ve AB'nin dış sınırlarının korunması gibi konular ele alındı.