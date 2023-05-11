Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının ülkeden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını ve bunlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.