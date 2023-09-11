Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü 17 FETÖ mensubu yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı birimlerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosya kaydı olan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.