Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişinin, hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.