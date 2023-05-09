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Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birlikleri tarafından Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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