Yunan Unsurlarının Türk Balıkçıları Tacizi Görüntülendi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk balıkçıları tacizi ve bir teknenin camını kırmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk balıkçıları tacizi ve bir teknenin camını kırmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ege Denizi'nde Didim açıklarında avlanan iki balıkçı teknesine Bulamaç Adası civarında Yunanistan Sahil Güvenlik botu yaklaştı. Botun üzerindeki iki görevli, teknelerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Bir görevlinin uzun demir bir çubukla vurması sonucu bir teknenin camı kırıldı. Türk balıkçıların yardım çağrısı sonrası bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarını uzaklaştırdı.

Camları kırılan teknenin kaptanı Ali Sarıhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, balık avladıkları sırada sesler duyduklarını, bir Yunan Sahil Güvenlik botunun üzerlerine doğru kırdığını gördüklerini söyledi.

Yunanistan botunun üzerindeki bir görevlinin elindeki demir çubukla teknelerine vurduğunu anlatan Sarıhan, "Camları kırdıktan sonra gitti, tekrar geldi. Kırdığı camın içine tazyikli su bastı ayrıca teknemize taş da atıldı. Bölgeye gelen iki Sahil Güvenlik botumuz onları kovaladı." dedi.