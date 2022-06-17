Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'na ziyaret - Haberler

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Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'na ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Yunan bakan yardımcısından gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'na ziyaret

YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti. Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.Askeri kaynaklar, Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu belirtip, Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağını bildirdi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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