Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Türkiye'yi Geziyor

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret edeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı ile Türkiye'nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank iş birliğinde 'Yükselen Kadınlar Programı' çerçevesinde kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmaları, bilgi ve beceri ile destek mekanizmalarına erişmeleri amacıyla 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı' hazırlandı. Ankara'dan yola çıkarak 9 ili ziyaret edecek olan tırın tanıtım töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Göktaş, kadınların girişimcilik programlarından faydalanmasını önemsediklerini belirtti. Göktaş, "Kadınların yeni işlerini kurarken onları bu yolculukta desteklemek bizler için mutluluk verici. Türkiye'nin dört bir yanında girişimci kadınlara ulaşacağız. Onların da hayallerini gerçekleştirmesine destek olacağız. Girişimcilik kalkınmanın vazgeçilmez bir türü. Kadın girişimciliği iyileşmenin, ilerlemenin, büyümenin de en güçlü dinamiklerinden biri. Kadınların iş hayatındaki varlığı aslında Türkiye'nin de bir gücü" dedi.

"Kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz"

Yeni dönemde yüz yüze e-ticaret eğitimlerini yaygınlaştıracaklarına dikkati çeken Göktaş, "Kadınların yeni pazarlara ulaşmalarını ve kalkınmanın güçlü aktörleri haline gelmelerini oldukça önemsiyoruz. 2025 Aile Yılı kadınların potansiyelini daha etkin kıldığımız bir yıl olmaya devam edecek. Bu kapsamda bu tür iş birliğini özellikle sürdürmeyi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizle sadece il bazlı değil, tüm Türkiye'deki kendi hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen her kadının yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin dört bir yanında ulaşmadığımız yer kalmayacak"

Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışma ülkemizin güçlü yarınlarına atılmış bir imzadır. Bu inançla kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tırımızla Türkiye'nin dört bir yanında ulaşmadığımız yer kalmayacak. Bu kapsamda gerçekten önemli bir çalışma başlatıyoruz. Kadınlar, bir yandan kendi hayallerini gerçekleştirirken, aynı zamanda eğitimler alarak bizim bakanlığımızın diğer hizmetlerinden de faydalanma imkanı bulacak. Bir yandan kadınları güçlendirirken, bir yandan da onlara kadingirisimci.gov.tr üzerinden kurduğumuz platformlarda diğer bütün desteklerimizle hem eğitim almalarını hem de bu konuda onları bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Yükselen kadınların, yükselen Türkiye'nin yolculuğu daim olsun, tırımızın yolu açık olsun." - ANKARA

