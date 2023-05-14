Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Aylardır tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'dan itibaren vatandaş oy vermeye başlarken, Yüksekova'da 79 bin 950 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Toplam 250 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. - HAKKARİ

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Yüksekova Hakkari Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title