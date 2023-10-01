Yüksekova'da avlanması yasak dağ keçisini avlayan 9 kişi yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeşiltaş köyü Darıca mezrası Horkedin Yaylası'nda avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.