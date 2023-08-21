Yüksekova'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.