Yüksekova'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 göçmen yakalandı, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Politika