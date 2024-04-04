YSK, Aksu ve Uğurludağ'da oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. - ANKARA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçelerinde oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. - ANKARA
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