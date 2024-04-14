YSK, AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali talebini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. - ANKARA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. - ANKARA
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