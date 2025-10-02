Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Cook'un Görevine Devam Kararı Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un Başkan Donald Trump'ın kovma talebiyle ilgili ocak ayında yapılacak duruşmaya kadar görevine devam etmesine karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine dair süren davada duruşma tarihini belirledi. Trump yönetiminin Cook'un kovulması talebiyle ilgili argümanlarını ocak ayında dinlemeye karar veren Yüksek Mahkeme, Cook'un bu sürede görevde kalmasına izin vermiş oldu.