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Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Moskova'da toplandı

Politika Haberleri

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Avrasya Moskova Rusya Politika Haberler

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