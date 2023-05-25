Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Moskova'da toplandı
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Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi, Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika