Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'nın beste yaptığını öğrenince kendisi de aday olacağını duyurdu. Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen 'Kuru Fasulye Festivali'nde konser veren Yudum, Belediye Başkanı Remzi Ergü'den beste aldığını söyledi. Başkan Ergü ise halkın seçimiyle Yudum'un başkan olabileceğini belirtti.

Yudum, "Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu"

ADANA - Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı olan Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'nın beste yaptığını öğrenince kendisi de belediye başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kuru Fasulye Festivali' 2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı olan Yudum Tatar konser verdi.

Belediye başkanlığına adaylığını açıkladı

Konser sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yudum, Tufanbeyli Belediye Başkanı Avukat Remzi Ergü'den beste aldığını söyledi. Ayrıca Başkan Ergü'nün bestelerini çok beğendiğini söyleyen Yudum, 'Belediye başkanınızı biliyorsunuz. Zamanında avukat olmuş, ayrıca da bir besteler yapıyor. Aklınız, hayaliniz durur. Öyle bir beste yazıp bestelemiş ki duyar duymaz sahiplendim onu ve şuanda aranjeleri başlıyor. Kendi kendime dedim, madem sen bizim mesleğe el attın bende buraya belediye başkanı adayıyım. Bende buraya aday oluyorum. Bizim meslek elden gidiyor' ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Remzi Ergü, "Eğer halk seçerse Yudum hanım başkanda olursunuz" dedi.

Sanatçı Yudum ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü konuşmaları ardından sahnede konser verdi.

Konser sonunda Başkan Ergü, Yudum'a Tufanbeyli Kuru Fasulyesi, çiçek ve kilim hediye etti.