Yudum Tatar Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacağını belirtti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kuru Fasulye Festivali, 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar konser verdi. Konser sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yudum, Tufanbeyli Belediye Başkanı Avukat Remzi Ergü'den beste aldığını söyledi. Başkan Ergü'nün bestelerini çok beğendiğini belirten Yudum, "Belediye başkanınızı biliyorsunuz. Zamanında avukat olmuş, ayrıca da bir besteler yapıyor. Aklınız hayaliniz durur. Öyle bir beste yazıp bestelemiş ki duyar duymaz sahiplendim onu ve şu anda aranjeleri başlıyor. Kendi kendime dedim, madem sen bizim mesleğe el attın, ben de buraya belediye başkanı adayıyım. Ben de buraya aday oluyorum. Bizim meslek elden gidiyor" dedi. .

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Remzi Ergü, "Eğer halk seçerse Yudum Hanım başkanda olursunuz" dedi.

Sanatçı Yudum ve Başkan Ergü konuşmaların ardından sahnede konser verdi. Konser sonunda Başkan Ergü, sanatçıya yöreye ait kuru fasulye, çiçek ve kilim hediye etti. - ADANA