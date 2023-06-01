YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu ve Akşener siyaseti bırakın'

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirerek, 'Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum; milletin önünden çekilin artık istifa edin ve siyaseti bırakın. Bu rezalete artık bir son verin. Ceketini assa kazanan bir Erdoğan var. Bırakın yeni insanlar ortaya çıksın. Bu muhalefet var oldukça da bu halk kararını değiştirmeyecektir' dedi.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum; milletin önünden çekilin artık istifa edin ve siyaseti bırakın. Bu rezalete artık bir son verin. Ceketini assa kazanan bir Erdoğan var. Bırakın yeni insanlar ortaya çıksın. Bu muhalefet var oldukça da bu halk kararını değiştirmeyecektir" dedi.

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Muhalefet partilerinde değişim gerektiğini ifade ederek eleştiriler yönelten Yılmaz, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sesleniyorum; milletin önünden çekilin artık istifa edin ve siyaseti bırakın. Bu rezalete artık bir son verin. Milleti gerip siyaseti bloke etmeyin. 76 yaşında bir siyasetçi umduğunu bulamadığı siyasetten çekilmeli. Yeterince yenilgi tatmış defalarca verilen krediyi kullanmış bir siyasetçi eğer dürüstlük ve ahlaktan bahsediyorsa bu dürüstlüğünü siyasetten çekilerek ortaya koymalıdır. Aksi takdirde kendisinin dürüstlüğü de tartışmaya açılacaktır. Siyasete hizmet illa genel başkanlık değildir. Türkiye'de siyasetin kısırlaşmasının nedeni ne yazık ki başarısız genel başkanların koltuk ısrarına devam ediyor olmasıdır. Eğer girdiğiniz seçimlerde bir başarı sağlayamıyorsanız çekilmeyi bileceksiniz. Bu bize gösteriyor ki muhalefet politika üretemiyor ve halkın güvenini kazanamıyor. Durum bu kadar basit ve nettir" ifadelerini kullandı.

"Sorun ülkede iktidar değil muhalefettir"

Sözlerini sürdüren YTP Lideri Yılmaz, "Ceketini assa kazanan bir Erdoğan var. Benim hem Kılıçdaroğlu'na hem de sayın Akşener'e tavsiyem; milletin önünde bariyer olmaktan vazgeçip usulü erkan içinde siyasetten çekilmeleri ve derhal istifa etmeleridir. Devlet Bahçeli bile yaşı ve performansına bakıldığında bu iki liderden çok daha başarılı olmuştur. Halkın size itimadı yoksa size düşen görev; milletin başına musallat olmak değil halka teşekkür edip siyaset sahnesine veda etmek olmalıdır. Bırakın yeni insanlar ortaya çıksın. Bırakın başka insanlar siyasete girsin. Muhalefet medyası adı altında kartel bir CHP medyası ortaya çıkıyor. Neye hizmet ettiği belli olmayan bu medya tamamen CHP genel merkezinin sesi olarak hareket ediyor. Sorun ülkede iktidar değil muhalefettir. Bu muhalefet var oldukça da bu halk kararını değiştirmeyecektir" dedi. - İSTANBUL