Yeşil Sol Parti (YSP) Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Dağlı, "Seçim sonrası Şırnak'ta yaşanan olumsuzluklar tesadüf mü?" diye sordu.

Dağlı, YSP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta yurttaşların seçimde YSP'yi desteklemesinden dolayı baskı altında yaşadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz her seçim sonrası yeni bir sayfa açarız." dediğini anlatan Dağlı, seçim sonrası bu söylemin aksi davranışlarla karşı karşıya kalındığını iddia etti.

Şırnak'ta bazı vatandaşların sosyal yardımlarının kesildiğini, güvenlik gerekçesiyle bazı mahallelerin abluka altında tutulduğunu öne süren Dağlı, "Eğer yeni bir sayfa açılıyorsa ya da açılacaksa bu sayfa Şırnak'ı kapsayacak mı? Bunun emarelerini nasıl göreceğiz? Seçim sonrası Şırnak'ta yaşanan olumsuzluklar tesadüf mü? Bu bir hesaplaşma değilse insanların sosyal yardımları neden kesiliyor? Bu bir tesadüf değilse neyin rövanşı alınmak isteniyor?" diye konuştu.