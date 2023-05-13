YSP'nin final mitinginde CHP'ye eleştiri: "CHP'ye de yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin final mitingi düzenlendi. Mitingde Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve Diyarbakır milletvekili adayı Berdan Öztürk, ismini vermediği CHP'li vekili eleştirerek " CHP'ye de yok." dedi.

Türkiye, yarın seçime giderken Yeşil Sol Parti Diyarbakır'da final mitingini merkez Yenişehir ilçesinde İstasyon Meydanı'ndan gerçekleştirdi. Mitingde terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, katılımcıların PKK paçavrası açtığı görüldü. YSP adaylarının sahne almasının ardından Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve Diyarbakır milletvekili adayı Berdan Öztürk, konuşmasını Kürtçe gerçekleştirdi. Konuşmasında, 'CHP'ye oy yok' diyen Öztürk, "CHP'li vekil, diyor Diyarbakır'dayım. Adını söylemeyeceğim. CHP, faşisttir. CHP adına vekil olmuşsun CHP ne ise, sende osun. Oylarımızı istiyorlar, oy yok. AK Parti'ye de yok, CHP'ye de yok. Oylar Yeşil Sol Parti'ye tektir. CHP, yalan söylemeyin. Gidip biz yol arkadaşıyız diyorsunuz" ifadelerinde bulundu.