YSP Milletvekili Ömer Öcalan Kürtçe basın toplantısı düzenledi

YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM'de 13 dakikalık basın toplantısı düzenledi.

YSP'li Öcalan, TBMM'de düzenlediği Kürtçe basın toplantısının ardından, "Bu konuşmayı Kürtçe yapmak zorundaydım. Sorusu olan var mı?" diye sordu. Basın mensupları konuşmayı anlamadığı için soru soramadı. Öte yandan TBMM Basın Bürosu, Meclis'te basın toplantılarının Türkçe dışında bir dille yapıldığı için, milletvekili hakkında tutanak tuttu.