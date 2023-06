YSP Milletvekili Gergerlioğlu, Can Atalay için Anayasa'nın 83. maddesinin uygulanmasını istedi

Yeşil Sol Parti (YSP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Can Atalay için Anayasa'nın 83. maddesinin acil uygulanması ve yargılama sürecinin durdurulması gerektiğini söyledi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın, Hatay'da Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçildiğini hatırlattı.

Atalay'ın cezaevinde olduğu için TBMM'de yemin edemediğini ve çalışmalara katılamadığını belirten Gergerlioğlu, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Buna benzer hadiseleri yaşamış bir milletvekili olarak buradan haykırıyorum; Şerafettin Can Atalay'ın içinde bulunduğu hal kabul edilemez." dedi.

Anayasa'nın Can Atalay için uygulanmadığını ileri süren Gergerlioğlu, "Anayasa'nın 83. maddesi Can Atalay için acil uygulanmalıdır. Bırakın tutuklu kalmayı hakkındaki yargısal sürecin bile durdurulması gerekir. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum; yaşanan ağır Anayasa ihlaline karşı dur, milletvekilinin hakkını koru ve Can Atalay hapisten çıksın, hakkındaki yargılama dursun. Bunu Anayasa söylediği için yap. Sizden beklentimiz adaletle hükmedeceğiniz yönünde. Meclis'in şerefini, onurunu koruyacağınıza inanıyoruz." diye konuştu.