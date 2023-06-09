YSP Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanı Tunç'tan Şenyaşar ailesinin öldürülmesi olayına el atmasını istedi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olaya el atmasını' istedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olaya el atmasını" istedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2018'de ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nin içinde öldürüldüğünü, kardeşinin ise cezaevinde olduğunu söyledi.

Annesi Emine Şenyaşar'ın Şanlıurfa Adliyesi önünde nöbette olduğunu ve bu süreçte annesi ve kendisi için toplamda 45 soruşturma açıldığını bildiren Şenyaşar, annesine dün "memura hakaretten" dolayı 8 bin lira ceza kesildiğini söyledi. Şenyaşar, "Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz." dedi.

Kabinede yeni bakanların göreve başladığını anımsatan Şenyaşar, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a görevinde başarılar diledi.

Bakan Tunç'tan, "Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olaya el atmasını ve adaletsizliğin giderilmesini" isteyen Şenyaşar, "Yeni Adalet Bakanı'nı göreve çağırıyoruz. Yeminine sadık kalmaya davet ediyoruz." diye konuştu.