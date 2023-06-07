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YSP Mersin Milletvekili Perihan Koca: Meclis kürsüsü işçilerin kürsüsü olacak

YSP Mersin Milletvekili Perihan Koca: Meclis kürsüsü işçilerin kürsüsü olacak

Politika Haberleri

Yeşil Sol Parti (YSP) Mersin Milletvekili Perihan Koca, işçi sınıfının sömürü ve hak gasplarına karşı verdiği ekmek ve onur mücadelesinin sesi olacaklarını söyledi. Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meclis kürsüsünün fabrikalarda, iş yerlerinde, atölyelerde, plazalarda insanca yaşam için sefalet ücretlerine karşı direnen işçilerin kürsüsü olacağını kaydetti.

Yeşil Sol Parti (YSP) Mersin Milletvekili Perihan Koca, işçi sınıfının sömürü ve hak gasplarına karşı verdiği ekmek ve onur mücadelesinin sesi olacaklarını söyledi.

Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meclis kürsüsünün fabrikalarda, iş yerlerinde, atölyelerde, plazalarda insanca yaşam için sefalet ücretlerine karşı direnen işçilerin kürsüsü olacağını kaydetti.

Meclis kürsüsünün aynı zamanda bir hesap sorma kürsüsü olacağını belirten Koca, "İşçi sınıfının sömürü ve hak gasplarına karşı verdiği ekmek ve onur mücadelesinin sesi olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika

Perihan Koca Milletvekili Mersin Politika Haberler

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