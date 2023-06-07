YSP Mersin Milletvekili Perihan Koca: Meclis kürsüsü işçilerin kürsüsü olacak

Yeşil Sol Parti (YSP) Mersin Milletvekili Perihan Koca, işçi sınıfının sömürü ve hak gasplarına karşı verdiği ekmek ve onur mücadelesinin sesi olacaklarını söyledi. Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meclis kürsüsünün fabrikalarda, iş yerlerinde, atölyelerde, plazalarda insanca yaşam için sefalet ücretlerine karşı direnen işçilerin kürsüsü olacağını kaydetti.