YSP Mersin Milletvekili Perihan Koca: Çocuk işçiliğiyle mücadele kınama yoluyla yürütülemez

Yeşil Sol Parti (YSP) Mersin Milletvekili Perihan Koca, "Çocuk işçiliğiyle mücadelenin, kınama yoluyla yürütülemeyeceğini" söyledi.

Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçiliğiyle mücadelenin, çocuk işçiliğini yaratan asıl koşulları görmezden gelen etik değerler tartışmasına sıkıştırılmak istendiğini ileri sürdü.

Çocuk işçiliğinin "kapitalizmin alametifarikası" olduğunu belirten Koca, "Çocuk işçiliği, sistemin yaratmış olduğu yapısal sorunlardan bir tanesidir. Türkiye, kapitalizminin varoluş kolonlarından bir tanesini oluşturur. Çocuk işçiliğiyle mücadele kınama yoluyla yürütülemez." dedi.

Mücadelenin, tek başına etik değerler etrafında yapılamayacağının altını çizen Koca, "Kapitalizminin ulaşmış olduğu devasa sermaye birikimi bugün geldiğimiz aşamada ortadadır. Zenginler her geçen gün zenginleşiyor ancak onlar zenginleşirken milyonlar büyük bir yoksulluk girdabına sürükleniyorlar. Çocuk işçiliğine karşı mücadele doğrudan kapitalizmi karşısına almak zorundadır ve antikapitalist bir mücadele gerektirir. Çocuk işçiliğiyle mücadele bizleri yeni bir yaşamın inşasına, demokratik bir cumhuriyetin inşasına çağırıyor." diye konuştu.