YSP'li Gergerlioğlu: 'Herkesin milletin iradesine saygı duyması gerekir'

Yeşil Sol Parti (YSP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçimlerde halkın takdirinin ortaya çıktığını belirterek, herkesin milletin iradesine saygı duyması, iradenin de millet için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti (YSP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçimlerde halkın takdirinin ortaya çıktığını belirterek, herkesin milletin iradesine saygı duyması, iradenin de millet için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28. Dönem'in herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, TBMM'nin milletin iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu ifade etti.

Seçimlerde halkın takdirinin ortaya çıktığını dile getiren Gergerlioğlu, "Bundan sonra herkesin Meclise, milletin iradesine saygı duyması, bu iradenin de millet için elinden geleni yapması gerekir." diye konuştu.

Seçilen milletvekillerinin bugün Meclis'te yemin edeceğini anımsatan Gergerlioğlu, milletin büyük sorunları bulunduğunu ve bu sorunların çözümünün de Meclis'te olduğunu kaydetti.