YSP Hakkari Milletvekili Vezir Parlak: 'Yöre halkının talepleri dikkate alınmadı, bu proje yapılacak'

Yeşil Sol Parti (YSP) Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılan İklim Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısına Muğla Çevre Platformu ile birlikte katıldı. Toplantıda gelmesi gereken kurumların hiçbiri yoktu. Sadece yazılı dilekçelerle, raporları dahi incelemeden bu proje ile ilgili olumlu kanaatlerini dile getirmişler. Yöre halkının talepleri doğrultusunda rapor yeniden revize edilmiş. Bundan şunu anlıyoruz; bu proje yapılacak. Halkın tepkisine, itirazlarına rağmen bu proje hayata geçirilecek çünkü iktidarın rant ve kara dönük politikalarını hepimiz biliyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılan İklim Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısına Muğla Çevre Platformu ile birlikte katılan Yeşil Sol Parti (YSP) Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, "Toplantıda gelmesi gereken kurumların hiçbiri yoktu. Sadece yazılı dilekçelerle, raporları dahi incelemeden bu proje ile ilgili olumlu kanaatlerini dile getirmişler. Yöre halkının talepleri doğrultusunda rapor yeniden revize edilmiş. Bundan şunu anlıyoruz; bu proje yapılacak. Halkın tepkisine, itirazlarına rağmen bu proje hayata geçirilecek çünkü iktidarın rant ve kara dönük politikalarını hepimiz biliyoruz" dedi.

YSP Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, bugün Ankara'da yapılan İDK toplantısına katıldı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Parlak, şunları söyledi:

"Bu proje 270 yat kapasiteli, 1997'de başlanmış ve 2012 yılıyla birlikte bu kapasite aslında arttırılmak istenmiş. Proje yüzde 30'luk bir aşamaya getirilmiş durumda. Bu kapasite 436 yata çıkarılmak isteniyor. Yöre halkının da buna dönük kaygıları var. Ekosistemi, yaşamlarını olumsuz anlamda etkileyeceğine dönük kaygıları var. Ne yazık ki kaygıları gideren yaklaşımı bu konuyla ilgilenen kurumlardan göremedik. Toplantıda gelmesi gereken kurumların hiçbiri yoktu. Sadece yazılı dilekçelerle, raporları dahi incelemeden bu proje ile ilgili olumlu kanaatlerini dile getirmişler. Yöre halkının talepleri doğrultusunda rapor yeniden revize edilmiş. Bundan şunu anlıyoruz; bu proje yapılacak. Halkın tepkisine, itirazlarına rağmen bu proje hayata geçirilecek çünkü iktidarın rant ve kara dönük politikalarını hepimiz biliyoruz. Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı hedeflerinden birisi de yat turizmini büyütmek ve buradan kar elde etmek. Yöre halkının geleceği ve yaşamı tehlikeye atılamaz. Sırf maddi kazanç sağlamak kesinlikle bunun yapılamayacağını da buradan belirtiyoruz."