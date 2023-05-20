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YSK Yurtdışı ve Gümrüklerde Kullanılan Oy Sayısını Açıkladı

YSK Yurtdışı ve Gümrüklerde Kullanılan Oy Sayısını Açıkladı

Politika Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısının 452 bin 257, gümrüklerde kullanılan oy sayısının ise 19 bin 477 olduğunu açıkladı.

YSK: "Yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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