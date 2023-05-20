YSK Yurtdışı ve Gümrüklerde Kullanılan Oy Sayısını Açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısının 452 bin 257, gümrüklerde kullanılan oy sayısının ise 19 bin 477 olduğunu açıkladı.
YSK: "Yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477." - ANKARA
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika