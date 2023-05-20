YSK Yurtdışı ve Gümrüklerde Kullanılan Oy Sayısını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısının 452 bin 257, gümrüklerde kullanılan oy sayısının ise 19 bin 477 olduğunu açıkladı.