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YSK: 'Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi'

YSK: "Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi"

Politika Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. Yurtdışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı.

YSK, yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. YSK tarafından yapılan açıklamada, "Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 125 bin 479 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10'dur. Gümrüklerde ise Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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