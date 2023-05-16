YSK, yurt dışında oy verme süresini tekrar uzattı (2)

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

Ysk Başkanı Ahmet Yener, yurt dışında oy verme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yener, 28 Mayıs'ta yapılacak 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2'nci tur oylaması için alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Çeşitli basın kuruluşlarında, kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatlerine ilişkin değişik açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz. Kurulumuz, Dışişleri Bakanlığı'nın ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi, ayrıca Avustralya Sidney'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller Sol Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ile gerekli iletişimleri kurmuş ve ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir" dedi.