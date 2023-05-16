YSK, yurt dışında oy verme süresini tekrar uzattı (2)
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YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMAYSK Başkanı Ahmet Yener, yurt dışında oy verme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA
Ysk Başkanı Ahmet Yener, yurt dışında oy verme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yener, 28 Mayıs'ta yapılacak 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2'nci tur oylaması için alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Çeşitli basın kuruluşlarında, kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerinde oy verme gün ve saatlerine ilişkin değişik açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz. Kurulumuz, Dışişleri Bakanlığı'nın ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi, ayrıca Avustralya Sidney'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller Sol Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ile gerekli iletişimleri kurmuş ve ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir" dedi.'TÜRK SİYASİ TARİHİNDE İLK DEFA UYGULANACAK'İkinci tur oylamasının 15 günlük süreç olduğunu ve Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını kaydeden Yener, "Bu nedenle sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığı'mızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023