YSK, yurt dışında oy verme süresini tekrar uzattı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da 2 güne düşürdüğü oy verme süresini, CHP'nin itirazı üzerine tekrar 5 güne çıkardı.

YSK, cumhurbaşkanı seçiminde 2'nci tur için yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Ancak dün alınan karar ile oy verme süresi ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da 5 günden 2 güne indirildi. CHP, oy verme süresinin 2 güne indirildiği ülkelerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığını belirterek YSK'nın kararına itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, itiraz dilekçesini YSK'ya teslim etti. Dilekçede "Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır. Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır" denildi.

Öte yandan AK Parti de YSK'ya başvurarak, sandık sayısının artırılması talebinde bulundu. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in YSK'ya verdiği dilekçede, "Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile; 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığı'nın teklifi de göz önünde bulundurularak, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz" denildi. Özel, YSK'dan ayrılırken açıklama yapmadı.