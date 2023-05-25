YSK: Yurt dışında 1.7 milyon seçmen oy kullandı

YSK, cumhurbaşkanı 2'nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldığını açıkladı. Oylar, 3 uçakla Ankara'ya getirilecek.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı 2'nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldığını duyurdu. Oylar, 3 uçakla Ankara'ya getirilecek.

2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlandı. YSK, yurt dışındaki sandıklarda 1 milyon 783 bin 107 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrük kapılarında kullanılan oylarla birlikte yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1 milyon 895 bin 430'a ulaştığı belirtildi. Gümrüklerde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edebilecek.