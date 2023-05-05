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YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230

YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230

Politika Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 230 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 230 olduğunu açıkladı.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 227 bin 230 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milletvekili 14 Mayıs Politika Haberler

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