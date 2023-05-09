YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,7 milyona ulaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 763 bin 361'e ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 olmak üzere toplam 1 milyon 763 bin 361 seçmen oy kullandı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 763 bin 361'e ulaştığını duyurdu.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 olmak üzere toplam 1 milyon 763 bin 361 seçmen oy kullandı. Öte yandan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri, bugün itibarıyla sona erecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.